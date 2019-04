Naine elas 99-aastaseks, teadmata, et tema siseelundid asetsesid tagurpidi

Kui Bentley 2017. aastal suri, annetati tema keha teadusele. Kui Oregoni Tervise ja Teaduse ülikooli tudengid hakkasid vana naise surnukeha anatoomiaklassis uurima, leidsid nad midagi ebatavalist. Tuli välja, et naisel oli väga haruldane haigus, situs inversus. Seisund esineb vaid ühel viiekümnest miljonist täiskasvanust ning selle puhul asetsevad maks, magu ja teised siseorganid ümberpööratult. Bentleyl oli jäänud süda siiski vasakule poole rinnakusse. Ülikooli õppejõu sõnul nägi ta kohe, et midagi on teistmoodi, kuid tal läks tükk aega, et aru saada, kuidas naise siseorganid paiknesid.