Populaarne toidulisand suurendas naistel märkimisväärselt dementsusriski

Kaltsiumi toidulisandit võidakse soovitada näiteks inimestele, kel on suurenenud risk osteoporoosi ehk luuhõrenemise tekkeks, vahendas Reader’s Digest. Rohkelt kaltsiumi ei pruugi olla aga tingimata parem. Nimelt selgus värskest uuringust, et naistel, kel on olnud insult või kelle ajusse on vere juurdevool vähenenud, võib liigne kaltsium soodustada dementsuse väljaarenemist.