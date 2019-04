Üllatav: uuring võrdles toidulisanditest ja söögist saadavate mikrotoitainete mõju tervisele

Tuftsi ülikooli uuringus leiti, et toitainete kasulikkuse puhul mängib olulist rolli nende päritolu ning mõne toidulisandi võtmine võib olla hoopis kahjulik, vahendab The New York Times.

Rohkem kui 1000 milligrammi kaltsiumit päevas seostus suurema riskiga surra vähki ja rohkem kui 400 IU suurused doosid D-vitamiini olid seotud suurema surmariskiga kõikidest põhjustest. Tuleb mainida, et see doos on tõesti ülikõrge ja D-vitamiini kahjudest räägitakse juba üle 50 IU suuruse annuse juures. Uuringu autor epidemioloogiaprofessor dr Fang Fang Zhang sõnas, et toidulisandid ei saa olla tervisliku ja tasakaalustatud toidu asendajad ning peaksime vajalikud toitained saama kätte loomulikul viisil, selle asemel, et toidulisanditele lootma jääda.