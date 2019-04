Uuring: suurte teede ääres elavate laste areng on aeglasem

«Teame, et suurte teede ääres elamine on seotud kõrge õhureostuse tasemega,» ütles professor Sandie Ha, uuringu juhtivteadur.

Uuringust ilmnes, et pärast sündi suurte maanteede ääres elanutel olid lapsepõlve keskel eakaaslastest madalamad nii verbaalne kui mitteverbaalne intelligentsus, visuaal-motoorsed oskused.

Uuringu käigus mõõdeti ka õhusaaste taset, millega 5000 uuritavat last kokku puutusid. Autode heitgaasidest õhku pihustuv osoon võib kahjustada kopse, põhjustades õhuteede ahenemist. Peened sisse hingatavad mürgised osakesed, mis on 30 korda väiksemad kui juuksekarva laius, põhjustavad kopsude ärritust ja mõnel juhul hingamis- ja südameprobleeme.

Teadlased leidsid, et suurte teede ääres elamine seostus kaks korda suurema riskiga, et lapsel on kolmandaks eluaastaks kommunikatiivses arengus mahajäämus.