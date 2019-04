Kohv paneb sooled tööle – miks see nii on?

Kohv sisaldab sadu keemilisi ühendeid, mistõttu on üsna keeruline selgeks teha, miks see soolestikulegi ergutavalt mõjub, kirjutab Reader’s Digest. Arvatakse, et kuna kohv sisaldab palju kofeiini, võib see olla tõenäoline põhjus, miks sooled aktiivseks muutuvad. «Kuumadel jookidel on soolestikule selline efekt ning kofeiinisisaldus joogis võib seda veelgi enam suurendada,» märkis toitumisspetsialist Monica Reinagel.

On võimalik, et selles protsessis mängib rolli ka kohvi happelisus. Kohv sisaldab nimelt klorogeenhapet ja soodustab kehas maohappe teket. Mõlemad happed alandavad soolestiku pH taset ning võivad sellega kiirendada toidu liikumist soolestikus. Kohv sisaldab ka kahe hormooni – gastriini ja koletsüstokiniini – tootmist kehas, mis soodustavad seedimist ja aktiveerivad käärsoole töö. Sealjuures on sarnane toime kofeiinivabal kohvil, sest see mõjutab samamoodi nii maohapet kui ka gastriini tootmist. Seega pole efekt ainuüksi kofeiinil.

Osa uuringuid on aga viidanud, et regulaarne kohvitarbimine hoopiski vähendab sellist mõju. Ajakirjas Journal of Human Nutrition and Dietetics avaldati uuring, kus viidati, et regulaarsel kohvijoomisel kujuneb välja seesugune diureetiline tolerants. Reinagel polnud kindel, kas tolerants tekib tingimata seedetöö osas, kuid üleüldiselt kohvi mõjude osas kindlasti, näiteks hakkab inimene regulaarsel kohvijoomisel vajama seda üha enam, et kofeiinivajadust täita. «Tavapäraste kohvijoojate jaoks ei pruugi sel olla diureetilist toimet, neile on see samaväärne veejoomisega, et oma vedelikuvajadust täita,» nentis ta.