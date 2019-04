Terviseamet hoiatab: need kevadised taimed võivad põhjustada ohtlikke mürgistusi

«Meil elab siin unikaalne rahvas – nagu midagi nina mullast välja pistab, siis see üles korjatakse ja blenderisse pannakse. Meie Euroopa kolleegidel selliste mürgistuste tüübiga eriti kogemust pole,» ütles terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. «Tahame inimestele meelde tuletada, et mitte kõik taimed ei ole ohutud ja tasub kodus eelnevalt uurida, kas teadmised enne korjele minekut on ikka piisavad. Näiteks - kas oskate teha vahet sügislillel, karulaugul ja piibelehel?»