Puukentsefaliidi vastu saab vaktsineerida veel kahes apteegis

«Nüüd saab end puukentsefaliidi vastu vaktsineerida kokku 19 Eesti apteegis,» sõnas Eesti apteekide ühenduse (EAÜ) juhatuse liige, proviisor Kristiina Sepp. Inimeste huvi apteegis vaktsineerimise vastu on tema sõnul olnud suur, esimese nädalaga on vaktsiini teha lasknud ligi tuhat inimest.

«On hea meel näha, et inimesed mõtlevad üha enam terviseennetusele – kuidas elada tervemalt, muretumalt ja kauem. Apteekides vaktsineerimise võimalus toob selle teenuse inimestele lähemale, nad on selle tänulikkusega vastu võtnud ja altid ka enda eest hoolt kandma,» kiitis Sepp.

Ta avaldas lootust, et apteegis vaktsineerimise võimalus aitab kaasa puukentsefaliidi haigusjuhtude vähenemisele, mille tulemusel oleks ka vähem selle tüsistuste käes kannatavaid inimesi. «Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) määratluse kohaselt asub Eesti piirkonnas, kus tuleks puukentsefaliidi vastu vaktsineerida kogu elanikkond. See aga tähendab, et elanikkonna teadlikkust vaktsineerimise olulisusest on selgelt vaja tõsta,» lisas Sepp.