New Yorgi linnaosas tehti vaktsineerimine rahatrahvi ähvardusel kohustuslikuks

New Yorgi linnapea Bill de Blasio kuulutas leetrijuhtumite sagenemise tõttu välja rahvatervise hädaolukorra ning andis välja käsu vaktsineerida kõiki Brooklynis Williamsburgis elavaid kaitsesüstimata asukaid. Enda või oma laste vaktsineerimisest keeldujaid võib oodata kuni 1000-dollarine rahatrahv, vahendab New York Times .

New Yorgi leetripuhangu epitsentris Brooklinis on eelmise aasta sügisest kinnitatud juba 285 juhtu, millest 21 puhul on patsiendid vajanud haiglaravi ning viiel juhul intensiivravi osakonnas. Brooklynis ja Queensis teatatud juhtudest pärineb enamik õigeusklikest juudi kogukondadest. Ultraortodokssete juudi kogukondade vastuseisu põhjus vaktsineerimisele on teadmata ning Williamsburgis töötav arst Gary Schlesinger sõnas väljaandele, et meenutab õigeusklikele vanematele tihti, et usk vaktsineerimist ei keela. Detsembris prooviti puhangut ohjeldada, keelates haiguse levikualas vaktsineerimata lastel koolis käia, kuid meede polnud piisavalt efektiivne.