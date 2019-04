Miks paneb diabeet sageli ka südame tervisele põntsu?

Terve südame korral võivad mikroskoopilised võrestruktuurid, mida nimetatakse müofilamentideks, põhjustada lihaserakkude kokkutõmbumise. Rakkude koostoimel tõmbub süda kokku ja lõdveneb taas iga löögiga. Südamepuudulikkusega patsientidel muutuvad südamelihase rakud nõrgemaks ja selle tagajärjel ei pumpa süda piisavalt verd, et keha vajadusi täita. Patsiendil võivad esineda sellised sümptomid nagu õhupuudus, väsimus ja jalgade paistetus. Südamepuudulikkusel võivad olla fataalsed tagajärjed.

Loyola uuringus pöörasid teadlased tähelepanu molekulile, mille nimeks on metüülglüoksaal. Kui keha muudab toidu keemiliseks energiaks, tekivad jääkained, sealhulgas metüülglüoksaal. Tavaliselt suudab keha metüülglüoksaali tõhusalt kõrvaldada, ent diabeetikutel on see puhastusprotsess häiritud, mis võimaldab metüülglüoksaalil koguneda.