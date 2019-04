Miks on neljandik Jaapani noortest täiskasvanutest süütud?

Tokyo Ülikooli rahvatervise eksperdid tõdevad, et riigis esineb üha enam seksuaalset kogenematust, vahendab CNN . Mitte kunagi seksinud 18–39-aastaste naiste osakaal oli 2015. aastal 24,6 protsenti, 1992. aastal oli see 21,7 protsenti.

Muutus on isegi suurem Jaapanis elavate meeste puhul. 2015. aastal olid süütud 25,8 protsenti 18–39-aastastest meestest, kui aastal 1992 oli neitsite osakaal selles vanuserühmas 20 protsenti.

«Seksuaalne kogenematus on muutunud Jaapani rahvuslikuks probleemiks. Eelmistes aruannetes ei uuritud aga erinevusi vanuserühmade ja sotsiaalmajanduslike taustade lõikes,» ütles esmaspäeval avaldatud uuringu autor ja Tokyo Ülikooli rahvatervise uurija Peter Ueda.

Uuringus ilmnes, et suure osa seksivaba elu elavatest meestest moodustasid madalama sissetulekuga jaapanlased. Naiste seksuaalelu nende sissetulek sedavõrd ei mõjutanud. Uuringu läbi viinud rahvatervise eksperdid järeldavad tulemustest, et seksuaalne kogenematus on sotsiaalmajanduslik tagajärg. Lihtsalt öeldes – raha paneb rattad käima.