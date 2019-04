Kanada mehe haigusjuht ilmestas, milline võib olla D-vitamiini üledoos

Mees rääkis arstile luuvalust, kõrgest vererõhust ja perekonnas esinenud polütsüstilisest neeruhaigusest. Uurides, kas mees tarvitab toidulisandeid, selgus, et ta oli viimase kahe ja poole aasta jooksul iga päev 12 tilka D-vitamiini võtnud. Keskmiselt tarbis kanadalane iga päev 8000–12000 IU-d D-vitamiini, mis tekitas tal neerufunktsiooni vähenemise, ebamugava ja pideva sügeluse, väsimuse ja luuvalu. Mayo kliinik kirjutab, et kui inimene tarbib kuude kaupa päevas üle 60 000 IU D-vitamiini võib see viia mürgistuseni, mida iseloomustab iiveldus, oksendamine, luuvalu ja neeruprobleemid. Keskmine soovituslik annus on 600–2000 IUd, olenevalt inimese eluviisist.