Superseen ründab: ravimitele immuunseks muutuv seenhaigus vallutab Euroopat

Lisaks India, Lõuna-Aafrika ja Venetsueela on seen usinalt levimas ka USAs, Saksamaal, Austraalias ja Iisraelis, vahendab CNN . Ehkki seen avastati alles hiljuti, näitab selle geneetika piirkondlikke iseärasusi, mida saab seletada selle eraldi arenemisega eri paikkondades.

Tegu on pärmseenega, mis käitub nagu bakter. Teised Candida vormid levivad meie nahal ja soolestikus ega põhjusta probleeme, kui organism ei lähe tasakaalust välja. Viimast võib põhjustada näiteks heade soolebakterite kadumine antibiootikumikuuride järgselt, jättes Candidale ohtralt kasvuruumi. Candida ei levi muidu tervishoiuasutustes, aga seda ei saa öelda Candida auris kohta. See jääb pindadele pikaks ajaks püsima, samuti arstide kasutatavatele seadmetele ja nakkab ka otsekontakti kaudu. Oxfordi Ülikooli haiglas nakatus sellesse 70 patsienti kahe ja poole aasta vältel. Isegi sanitaarsete nõuete tõhustamine ei suutnud seene levikut peatada - sellest õnnestus lahti saada alles mõni kuu pärast kõikvõimalike püüdluste rakendamist.

Laboritesse saadetavad proovid seenest on enamasti resistentsed ühele või kahele peamiselt kasutatavale seenhaiguste vastasele ravimile. Seen suudab säilitada vastupanu farmakonile kogu ravi vältel. «Kui seen on kord muutunud resistentseks, siis see ka nii jääb,» tõdes Oxfordi Ülikooli haigla nakkushaiguste arst David Eyre.