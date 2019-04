Naise silmas elasid mesilased, kes toitusid ta pisaratest

Doktor Hong Chi-ting, Taiwanis asuva Fooyini Ülikooli haigla silmaarst, meenutas hetke, mil ta avastas sissetungijad. «Ma nägin midagi, mis nägi välja nagu putukajalad. Tõmbasin need mikroskoobi all aeglaselt välja, üks korraga, sealjuures midagi kahjustamata,» rääkis ta.

Arst nendib, et naine on õnnega koos, et ta ei hõõrunud silmi, kui mesilased seal ringi askeldasid. He kandis kontaktläätsesid ega söandanud silma hõõruda, juhuks, kui lääts ta silmas on katki murdunud. «Kui ta oleks seda teinud, oleks ta riskinud sellega, et mesilased väljutavad mürki... Ta oleks võinud jääda pimedaks,» tõdes arst.