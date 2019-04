Jalgpalluritel tekib Alzheimeriga sarnanev haigus pidevast aju kolksumisest vastu koljut

Tegu on haigusega, mida ei osata diagnoosida, kui inimene on veel elus, kirjutab CNN. Krooniline traumaatiline entsefalopaatia avastati 17 aastat tagasi, kui lahati endise Ameerika jalgpalli mängija Pittsburgh Steelers`is legendi Mike Webster`i aju. Nende aasta jooksul on see neurodegeneratiivne haigus diagnoositud pärast surma rohkem kui sajal jalgpalluril, sõjaväelasel ja väärkohtlemise ohvril.