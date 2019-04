Kui kevad toob vesised silmad ja nina: kuidas õietolmuallergiat leevendada?

Sageli on allergikul tundlikkus mitme õietolmu suhtes – harva põhjustab kevadisi sümptomeid vaid üks puu, rääkis Tartu ülikooli kliinikumi lastearst-allergoloog Tiia Voor. Lisaks puude õietolmule, mis levib õhus märtsist kuni juuni alguseni, tekitavad allergiat heintaimede ja kõrreliste õietolm juunis-juulis. Augustist septembrini on õhus umbrohtude õietolmu. Kõik allergiad, sealhulgas õietolmuallergia on arsti hinnangul sagenenud. «Elame palju puhtamas keskkonnas kui varem ning meil on palju vähem kokkupuudet erinevate mikroorganismidega, mistõttu on inimeste immuunsüsteem muutunud. Kui vanasti pidi see võitlema bakteritega, siis praegu on immuunsusel seda ülesannet vähem ning kaitsemehhanismid pöörduvad õietolmude vastu, mis peaksid tegelikult olema meile kahjutud,» seletas ta.

Ka Eesti koolilaste seas tehtud uuringud näitavad, et 1992. aastal vaevas allergiline nohu umbes seitset protsenti lastest ja 2010. aastaks oli näitaja tõusnud juba kaks korda ehk 16 protsendini. «Peab arvestama, et suhtarv hõlmab ka muid allergilise nohu põhjuseid nagu loomakarvad või kodutolmulestad, seega ei saa täpselt öelda, kui paljudel põhjustab allergilist nohu õietolm,» sõnas Voor. Ta lisas, et see võib üle pooltel olla allergia põhjus. Tema sõnul on õietolmuallergia imikutel ja väikelastel harv probleem, kuid muutub sagedasemaks kooliealistel ja noortel täiskasvanutel.

Ravimite valik on lai

Ebameeldivate allergianähtude, näiteks sügelevate silmade, vesise nina ja aevastamise vastu saab esmast leevendust käsimüügiravimitest. «Esimene valik on võtta allergiavastaseid tablette või anda lastele tilku ehk antihistamiinikume, mis võtavad esimese ärrituse maha ja leevendavad ka vesist nohu,» rääkis Voor. Kui nina on juba kinni või nohu väga tugev, siis need enam ei mõju ja tuleks kindlasti kasutada allergilist nohu leevendavat ninarohtu, mis on tihtipeale retseptiravim. «Kui tablettravi silmadele ei mõju, tuleks allergiavastaseid silmatilku kasutada ehk ravida allergiat vastavalt sümptomitele,» soovitas Voor.

Kuigi enamus antihistamiinikume on käsimüügis, võib arst neid ka retseptiravimitena välja kirjutada. «Tavaliselt on retseptiga allergiaravimid suhteliselt uued ja lühemat aega kasutuses olnud, kuid hästi toimivad ravimid. Samamoodi saab arst mõningaid käsimüügiravimeid rohkem välja kirjutada. Siis saab sama ravimi 50-protsendilise soodustusega,» selgitas Voor. Siiski ei saa

väita, et ühed allergiaravimid oleks paremad kui teised. Suuremale osale inimestest sobivad kõik, aga mõnele võib toime olla erinev. Sel juhul tuleb need lihtsalt läbi proovida. Voor tõi veel välja, et vanema põlvkonna antihistamiinikumid muutsid kasutaja uniseks ning mõjutasid seega kesknärvisüsteemi. Need on apteegis müügis koos uuema põlvkonna ravimitega, mis seda enam teha ei tohiks. «Lastel ei soovitaks vanemaid allergiaravimeid enam üldse, sest laste puhul me ei taha, et ravim aju mõjutaks,» lisas ta.

Allergia ulatus erineb aastati