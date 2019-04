Kaalukaotusest puust ja punaseks: mida see kehale teeb ja kuidas kaotada rasva, mitte lihast?

Kaalulangetamise põhitõdesid aitab lahti mõtestada Ida-Tallinna keskhaigla endokrinoloogiakeskuse õde Anna Danik, kes tegeleb iga päev toitumisprobleemidega.

Kuidas mõjub kehale kiire kaalus alla võtmine?

Kiire kaalulangus tähendab organismile suurt stressi. Selle käigus rasvad ja lihasmass lõhustuvad ning tulemusena ainevahetus aeglustub. Samuti mõjub kiire kehakaalu langus negatiivselt maksa ja neeru funktsioonidele ning organism kaotab vett. Veekaoga langeb organismis elektrolüütide tase, mis võib esile kutsuda säärelihaste krampe ja südameprobleeme.

Mida sagedamini erinevaid dieete pidada, seda raskem on kaalu langetada.

Mitut kaotatud kilogrammi kuus võib pidada liiga kiireks kaalulangetuseks?

Kiire kaalukaotuse puhul tuleb eristada sihipärast ja spontaanset kaalulangust. Kui tegu on spontaanse kehakaalu kaotamisega, mis on rohkem kui viis protsenti inimese kehakaalust viimase poole aasta jooksul, siis tuleb oma tervise peale tõsisemalt mõtlema hakata ja põhjuse uurimises pöörduda perearsti poole.

Millele viitab ootamatu kaalukaotus?

Põhjuseid, miks inimene kaalu kaotab, on väga palju. Tavaliselt põhjustavad kiiret kehakaalukadu tõsised haigused – depressioon, diabeet, tsöliaakia, türeotoksikoos, söömishäired, pahaloomulised kasvajad, tuberkuloos, HIV, C-hepatiit, gastro-intestinaalsed haigused (toitainete imendumise häired) ja palju muud.

Millise tempoga kaalulangetamine oleks mõistlik?

Kui tekitame energiadefitsiiti 500 kilokalorit ööpäevas, võib oodata kehakaalu langust 0,5–1 kg nädalas. See on rasva põletamiseks normaalne kiirus. Intensiivsema kaalulangetamisega kaovad koos rasva põletamisega ära ka lihasmass ja veevarud. See mõjub tervisele juba halvasti. Kui inimene proovib esimest korda kehakaalu langetada, siis saavutatakse enamasti püstitatud eesmärk kiiresti. Mida sagedamini erinevaid dieete pidada, seda raskem on kaalu langetada. Esimesel kuul on kaalukadu on kõige intensiivsem ja võib ulatuda seitsmest kuni 15 protsendini kehakaalust. Kaalukaotuse kiirus sõltub soost, vanusest ja ainevahetuse eripäradest.

Kuidas on võimalik kaalu langetada rasva, mitte lihase arvelt?

Tuleb tarbida piisavalt valgurikast toitu: 1–1,5 grammi kehakaalu ühe kilogrammi kohta. Esmalt peaks inimene olema aga kindel, et ta neerufunktsioon on korras. Valgurikas toit soodustab kaalulangust, kuna valgu söömine vähendab söögiisu, tekitades täiskõhutunnet. Loomne toit sisaldab aga ka palju rasva, seega võiks eelistada väiksema rasvasisaldusega valguallikaid, näiteks sealiha asemel süüa kana, kalkunit.

Väga oluline on kaalu langetamise ajal tegeleda füüsilise koormusega, täiskasvanute puhul vähemalt 150 minutit nädalas. Esialgu tuleb alustada aeroobsetest trennidest ja mõne aja pärast lisada anaeroobne treening.

Kuidas mõjub kehale paastumine ning kui kaua on turvaline paastuda?

Haiglas töötades puutun kokku patsientidega, kellele paastumist ei soovita, kuna nälg võib tervislikku seisundit halvendada. Siiski peetakse paastumist ammu viisiks, millega puhastada organismi ja meelt ning langetada kaalu. Samas on piibliski kirjas, et paastuda võivad ainult terved inimesed. See tähendab, et kui inimene otsustab paastuda, peab ta olema täiesti kindel oma tervises. Rasedad, imetavad emad, lapsed ja haiged ei tohi paastuda. Kaalu langetamise seisukohast ei ole paastumine efektiivne, kuna sel ajal ei saada piisavalt makro-ja mikrotoitaineid, mis on tervisele halb. Puudus võib tulla B1- ja K-vitamiinist, magneesiumist ja kaltsiumist. Tüüpiline on ka, et paastumise järel tuleb kehakaal kiiresti tagasi.

Kuidas taastuda suuremast kaalulangusest ja mida teha, et kaotatud kilod tagasi ei tuleks?