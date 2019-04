Energiat napib? Kevadväsimuse süüdlased on paljastatud

Viis nõuannet kurnava kevadväsimuse leevendamiseks

Apotheka apteeker Kerli Valge annab kasulikke soovitusi, kuidas end turgutada nii toas kui ka väljas ning säilitada sealjuures nii vaimne kui ka füüsiline tervis.

1. Vaata oma menüü üle! Kas sööd piisavalt värskeid puu- ja juurvilju? Värsked viljad sisaldavad vitamiine, mineraalaineid ning fütotoitaineid. Lihtne soovitus on tarbida iga päev vähemalt viis portsjonit puu- ja köögivilju. Väsimuse ja stressi vastu aitab hästi võidelda C-vitamiin, mida leiab tsitruselistest, kiivist, paprikast ja marjadest. Kusjuures kapsas, sibul, porgand, naeris ja peet on ainsad kodumaised köögiviljad, mis säilivad terve talve ega kaota sealjuures vitamiinivarusid. Lisaks tuleb iga päev juua 6–8 klaasitäit vett.

2. Tee vitamiinikuur! Eesti hämaras kliimas on vaja aasta ringi D-vitamiini juurde võtta, eriti päikesevaestel kuudel. Kevadväsimuse korral aitavad hästi ka B-grupi vitamiinid, rauapreparaadid, Q-10 preparaadid, kalamaksaõli jm. Need vähendavad väsimust ja stressi, annavad energiat ning tõstavad töövõimet. Mida täpselt võtta, aitab selgitada apteeker. Näiteks närvisüsteemi normaalse talitluse toetamiseks sobivad B-grupi vitamiinid, mida muidu leidub pärmis, munas, maksas, kaunviljades, pähklites jm. Kurnatusega võitlemisel saab abi koensüüm Q10 kapslitest, mis aitavad taastada füüsilise ja vaimse energia varud juba paari nädalaga.

3. Puhkus on hädavajalik! Puhkusest võiks planeerida suurema jao suvele ning osa kevadtalvele. Parim on, kui puhata saaks neli nädalat järjest: esimesel nädalal hakkab organism ennast välja lülitama, teisel lülitab lõplikult välja, kolmandal puhkab ning neljandal asub uusi plaane välja mõtlema. Kõige ebatervislikum on puhata ühe nädala kaupa. Need, kel tervis korras ja kes on talvel kasvõi nädala puhanud, tavaliselt kevadväsimuse käes ei vaevle. Kevadel on veel eriti tähtis leida tasakaal töö ja puhkuse vahel. Tuleb võtta aega lõõgastuseks – viibida looduses või tegeleda millegagi, mis hingele kosutust pakub. Kui praegu päeval päikest paistab, tasub iga kiir kinni püüda.

4. Ära unusta füüsilist koormust! Kui suurendad füüsilist koormust, kasvab ka energiatase ehk kes palju teeb, see palju jõuab. Õues võiks iga päev liikuda vähemalt pool tundi, veel parem oleks teha iga päev vähemalt 10 000 sammu. See on piisav, et aktiveerida lihaste tööd ja vereringet. Kevadväsimus on olemuselt eelkõige ajuväsimus, aga kui lihased ja vereringe töötavad, kaob ka see kiiremini.

5. Hellita end! Stressirohkel perioodil tuleb võtta aega ainult enda jaoks. Olgu see spaakülastus, massaaž või iluhoolitsus – rahulikust lõõgastumisest ja aja maha võtmisest on igal juhul abi, eriti keskkonnas, kus telefoni ei saa kasutada. Aega saab maha võtta ka kodus rahuliku muusika, vanni, mõnusa näo- ja juuksemaski abil. Tasub proovida!