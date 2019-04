Ravimiaabits: kas tabletti maksab poolitada ning on seal vahet, kas võtta rohtu enne või peale sööki?

Ta juhtis tähelepanu ka sellele, et antibiootikume ei maksa võtta koos piimatoodete, eriti elusaid piimhappebaktereid sisaldavate toodetega söögikordade ajal. «Probiootikume on soovitatav võtta antibiootikumikuuri järel. Kui soovitakse seda teha kuuri ajal, võiks olla antibiootikumi ja probiootikumi võtmiste vahe vähemalt kaks tundi.» Paaveri sõnul peab antibiootikume võtma kindlal kellaajal ja sellest peaks võimalikult täpselt kinni pidama. «Kindlasti tuleb läbi teha kogu kuur, mitte lõpetada ravimite võtmist kohe enesetunde paranemise järel,» rõhutas ta.

Ravimite väärkasutamine tuleb kehvast kuulamisest

Peamine reegel ravimite tarvitamisel on Paaveri sõnul väga lihtne: «Kõiki ravimeid tuleks võtta vastavalt manustamisjuhendile, just nii nagu konkreetsele patsiendile arst on soovitanud. Inimesed on erinevad, mõni vajab suuremaid annuseid, teine väiksemaid, kuid ise ei tohiks koguseid muuta, seda saab teha vaid raviarstiga.» Kui ilmneb ravimi kõrvaltoimeid, tuleb teavitada arsti – siis on võimalik annust korrigeerida või leida teine ravim.

Siiski jäetakse kuure pooleli ja raviskeemidest kinni pidamisega esineb probleeme, tõdes Apotheka proviisor Kristiina Sepp. Näiteks kui ravimipakile on kirjutatud «üks tablett kaks korda päevas», tähendab see, et tuleb võtta üks tablett hommikul ja üks õhtul, mitte üht tabletti päeva peale jagada või poolitada. «Ka kapslite valesti tarvitamisest on kuuldud – kapslit ei neelata korraga alla, nagu ette nähtud, vaid et see avatakse ja raputatakse sisu suhu või tõmmatakse pulbrit lausa ninna,» märkis Sepp.

Enamik ravimite väärtarvitamisi tuleneb sellest, et inimesed ei kuula tähelepanelikult arsti ja apteekrit ega loe ravimipakendi infolehte. «Kui midagi jääb ravimi tarvitamisel ebaselgeks või tekib küsimus, tuleb alati apteekrilt abi otsida, mitte huupi rohtu võtta,» julgustas Sepp. «Kevadeti kohtume apteegis inimestega, kes on kuude viisi väärkasutanud antikongestante ehk nina limaskesta turset alandavaid spreisid, mida pikaajaliselt kasutada ei tohi, sest need tekitavad limaskesta turset, kahjustust ja ravimist tingitud nohu.»

Antibiootikumipulbrite väärtarvitamist tuleb samuti ette. Mõnikord inimesed ei soovi, et apteeker teeks lahuse valmis, ent kodus asuvad ravimit kohe tarvitama, uurimata, kuidas on õige teha. Nii manustatakse pulbrit seda eelnevalt lahustamata ja määritakse isegi nahale. Samuti valmistatakse tihtipeale lahus ise vale koguse veega või keeva veega.

Inimesed võtavad lemmiklooma ussirohtu