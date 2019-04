10-sekundiline trikk, millega oma tuju parandada

Levinud tõde ütleb, et tunneme ennast natuke paremini, kui naeratame ja mossitamine tõmbab tuju enamasti alla. Hiljutise uuringu autori Nicholas Colesi sõnul on psühholoogid selle nähtuse üle aga juba 100 aastat vaielnud.

Uurijad otsustasid kokku koguda kogu konfliktse informatsiooni näoilmetest ja teha rohkem kui 11 000 maailma eri paigust pärit inimesel põhinev metaanalüüs. Peale andmete läbitöötamist ja uusi analüüse leiti, et näoilmed mõjutavad inimeste tundeid, kuid mõju on üpris väike. Näiteks, kui inimene naeratas, tundis ta enda hinnangul end natuke õnnelikumalt, kulmu kortsutades aga pisut vihasemana ning mossitades õnnetumana.

Teadlased märkisid, et mõju oli väike. Kuigi näoilmed võivad mõnikord meie tuju muuta, ei suuda naeratamine olla kiire lahendus näiteks depressiooni raviks, sõnas uurija. Näoilmeid võivad tema sõnul anda aimu, kuidas meel ja keha üksteist mõjutavad, et teadvus saaks emotsiooni kogeda. Kardioloog Joel Kahn lisas, et naeratamisel on veel palju kasutegureid: stressi ja ärevuse vähendamine, valu kontrollimine, ümbritsevate inimeste enesetunde parandamine ja immuunsüsteemi tugevdamine. Lisaks on naeratamine nakkav, nii et miks mitte proovida!