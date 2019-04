Näitleja: eirasin ränki sümptome, mille põhjus osutus ajukasvajaks

Menounos rääkis äsjases Fox News raadiointervjuus, et eelkõige oli enese hooletusse jätmise taga vajadus suunata energia neljanda staadiumi ajuvähiga võitleva ema hooldamisse.

«Ma ei kuulanud oma keha. Iga kord, kui mu keha karjus ja tegi häält, oli minu suhtumine säärane: «Ole vakka, mul on palju tegemist.»» Naisel oli enda sõnul nõnda palju kohustusi, et ei jätkunud mahti minna tervist kontrollima.

2017. aasta veebruaris suundus ta aga arsti juurde, kuna koges kõrvavalu ning arvas, et see on põletikus.

Arst päris, kas tal on ka teisi sümptomeid. Kui Menounos loetles need üles, prahvatas ta äkki ise: «Issand jumal, arvan, et see on ajukasvaja nagu mu emal! Tean, et arvate, et olen segane.»

Arst ütles aga, et seda ei arva ta sugugi ja saatis patsiendi ajuuringule. Seal sai selgeks, et naisel ongi kasvaja. Meningioomi loetakse ajukasvajaks, kuna see areneb aju ja seljaaju ümbritsevates kudedes ja avaldab neile survet. Tavaliselt on see healoomuline. Kui meningioom areneb jõudsalt ja hakkab kahjustama neuroloogilisi funktsioone ning tekivad sümptomid, on vaja see eemaldada.