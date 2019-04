Südamearst Viigimaa on tõsisest terviseriskist hoolimata kolesterooli alandamise poolt

Veel üks argument on Viigima sõnul see, et kui vaadata loomariiki või näiteks vastsündinuid, siis neil ongi LDL kolesterooli tase kuskil 1,0. «Millegipärast on just eriti arenenud riikides nii, et mida vanemaks inimene saab, seda kõrgemaks LDL kolesterooli tase tõuseb. Ei ole kuidagi loogiline, et väikelastel, kel aju areneb ja peaks kolesterooli väga vaja olema, on see madal tase, aga vanainimestel läheb kogu aeg kõrgemaks,» arutles südamearst. Viigimaa sõnul tundub LDL kolesterooli kõrgenemine olevat siiski vananemise ja kiire ühiskonna poolt tekitatud probleem, mille pärast on ka südamehaigusi palju rohkem. Samuti kui vaadata Aasia riikides talupoegadega tehtud uuringud, siis neil, kes elavad puhtas looduses ilma stressita, on kolesteroolitasemed väga madalad. Samuti on nähtud, et, kui see jaapanlane kolib Ameerikasse, siis ta kolesteroolitase tõuseb kiiresti üles. Sama on näha uue põlvkonna puhul, kelle toitumisharjumused on muutunud.