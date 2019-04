Kirurg kinnitab: veenilaiendid kreemiga määrides ega kurgiviiluga niisutades ära ei kao

«Tihti arvatakse ekslikult, et veenilaiendid tekivad näiteks jalg üle põlve istumisest, kontsakingade kandmisest või seisval tööl olemisest – kinnitan, et see ei vasta tõele,» ütles Palmiste portaalile Virtuaalkliinik .

Kirurgi sõnul on veenilaiendite teke seotud päriliku sidekoenõrkusega. Sellest ka perekondlik seos – kui emal või isal on varikoos olemas, ei pääse sellest ka lapsed. Veenilaiendite teke on seotud hormonaalse kõikumisega, sellepärast võivad esimesed laiendid olla nähtavad juba teismelistel. Samuti on suurem tõenäosus veenilaiendite tekkeks raseduse ning menopausi ajal.