Teadlased loovad kondoomi, mis aitaks mõlemal sool rasedusest hoiduda

Peale kümmet aastat uurimistööd esitlevad firma Your Choice Terapeutics kaasasutajad ning California Berkeley ülikooli teadalased Polina Lishko ja Nadja Mannowetz oma ideed molekulaarsest kondoomist. Siiski ei olnud see teadlaste algne plaan. Paar soovis rajada teed naiste mittehormonaalse rasestumisvastase vahendi loomiseks, mis pakuks kaitset rasestumise eest, kuid ilma kõrvalmõjudeta, mida tekitavad östrogeen ja progestiin.

Hormoontabletid võivad tekitada ebameeldivaid lühiajalisi kõrvalmõjusid, nagu migreenid ja kaalutõus ning suurendada pika aja peale rinna- ja emakakaelavähi riski. Peale mõne teadustöö avaldamist ilmnes ravimi teine kasutegur: see suutis seemnerakkudelt võtta energia, mida oli vaja munarakuni jõudmiseks ning seemnerakk ei suuda läbida vahemaad, et viljastamist lõpule viia. Isegi kui seemnerakk jõuaks munarakuni võtaks ravim selle võime see läbistada. Ilma hormoonideta ei kaasne raviga ka meestele kõrvalmõjusid, nagu vähenenud seksiisu ja erektsioonihäired.