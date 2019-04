Professor Mihkel Zilmer kiidab: muna võib pidada tipptoiduaineks

«Munavalgus on palju aminohappeid, mida inimkeha vajab, ent mida ta ise ei tooda. Munavalgud on parima bioväärtusega valgud, sest nende aminohapete vahekorrad on meie kehavalkudele kõige sobivamad. Muna katab märkimisväärse osa päevasest vitamiinide A-, D3-, E-, H-, K2- ja B-grupi vitamiinide vajadusest,» iseloomustas professor.