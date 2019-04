Petuskeemide ohvriks langemine võib olla varane ajuhaiguse ohumärk

Suures uuringugrupis, kus osalejatel ei olnud ühtegi nähtavat dementsuse märki, olid kerge ajuvõimekuse vähenemise riski all need, kes ei tuvastanud võimalikku telefonipettust. Mõnel juhul näitas võimetus petiseid läbi näha ka Alzheimeri tõve riski, vahendab CNN .

Rush´i ülikooli Alzheimeri tõve keskuse uuring avaldati ajakirjas Annals of Internal Medicine. Peaautori Patricia Boyle´i sõnul aitavad tulemused eakatega tehtud pettusi paremini mõista. Töö viitab sellele, et paljud kognitiivselt terved vanemad inimesed võivad langeda finants- ja muude pettuste ohvriks.

Uurijad nägid, et need, kes näitasid ka küsimustikkes madalat teadlikkust pettuste kohta, oli kõrgem Alzheimeri, dementsuse või kerge kognitiivse võimekuse vähenemise risk. Vähene teadlikkus skeemidest seostus ka Alzheimeri tõve sümptomitega surmajärgses ajus, eriti beeta-amüloididest moodustunud naastud, mis on haiguse kõige tuntum biomarker.

Sotsiaalne kognitsioon uurib, kuidas inimesed tajuvad, mõtlevad ja mäletavad informatsiooni teiste kohta. See on keeruline käitumine, mis hõlmab palju erinevaid oskusi ning võime aru saada, kas keegi on usaldusväärne, on üks näide. Aina rohkem uuringuid näitavad, et halb finantsiline otsustusvõime või puudujäägid keerulistes igapäevastes oskustes võivad ilmneda enne ilmselgeid kognitiivse võimekuse vähenemise sümptomeid, nagu seda on mälukaotus.