Naised räägivad, miks nad ei naudi ega harrasta juhuseksi

Ajakiri Healthline toob päevavalgele, et probleem on järgmine – juhuseks, mida naised kogevad, on halb.

Delhis elav jurist Priya-Alika Elias pihib, et otsustas juhuseksist loobuda pärast järjepanu esinenud kohutavaid kogemusi. «Heteroseksuaalse naisena, kes on olnud vallaline enamuse oma 20ndatest, olin saanud täpselt null orgasmi – ja kõik meestega, kes mind pärast ainult hukka mõistsid.» Kui Elias sellest avalikult kirjutas, tuli talle hulgaliselt vastuseid naistelt, kes olid samuti teinud juhuseksiga lõpparve.

«Kui räägin naistele, et olen võtnud pausi seksist, mille taga pole suhet, ütlevad nad, et mõistavad täielikult. Nad ei eemaldu juhuseksist, kuna tahavad tõsiseid suhted või kuna ei suuda toime tulla juhsuslike kokkupuudetega – mis on üldine naiste kohta käiv stereotüüp. Ei, need naised ütlevad, et nad ei naudi juhuseksi elementaarsel tasemel,» sõnab Elias.

Eliasele oma kogemustest pajatanud naiste puhul on saanud ühiseks nimetajaks mure, et juhuseksis teevad mehed naise naudingu jaoks vaid minimaalse.

Kuna suur osa naisi ei saa penetratiivsest seksist orgasmi, siis on muud naudingu tekitamise viisid rahuldustpakkuva lõpptulemuse allikaks. Kõik naised, kellega Elias sel teemal vestles, kinnitasid, et mehed ei harrasta juhuslike kokkupuudete korral oraalseksi, mõnikord keeldudes sellest isegi siis, kui naine on seda palunud. Seda on peetund «tüdruksõbra privileegiks».

Suureks probleemiks pidasid juristi vestluskaaslased ka pornofilmisest elusse üle kantavat arusaama seksist. Kägistamine ja laksude andmine muudavad naiste arvates seksi tihti piinlikuks. Samuti kirjeldavad naised seksi tempot pealesurutult agressiivsena, mille käigus mehed eiravad parteri silmnähtavat valu.

«Juhuseksi ajal näivad mehed mehed eiravat partneri autonoomsust, mis ei muuda kogemust sugugi paremaks.» Elias tõdeb, et mehed on käitunud «üks suurus sobib kõigil» pornograafilise fantaasia järgi.

«Iga naine, kellega olen nendel teemadel rääkinud, on öelnud sama: mehed seavad prioriteediks oma naudingu, koheldes partnereid nagu nukke, kelle abil rahuldus saada,» märgib Elias.

«99 protsenti meestest kohtlevad juhuseksi ajal naist nagu seksuaalset abivahendit... Sa ei saa täit seksuaalset kogemust. Puudub sensuaalsus. Nad ei puuduta su keha ega juukseid... Mis on see osa, mis muudab seksi naise jaoks lõbusaks,» kirjeldab naine, kes on juhuseksist täielikult loobunud.