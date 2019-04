Poplaulja Bebe Rexha avaldus: mul on bipolaarne häire ja ma ei häbene seda enam

Järgmises säutsus tunnistas Rexha, et tal on bipolaarne häire, mida ta enam ei varja ega häbene, edastas Independent. See säuts kogus üle 26 000 meeldimise, üle 3000 jagamise ja tuhande kommentaari. Laulja lisas, et järgmine album tuleb senistest tema lemmikuim, sest ta ei hoia oma emotsioone enam tagasi. Tunnike hiljem edastas Rexha veel ühe säutsu, milles kirjutas, et ei soovinud selle avaldusega inimeste haletsust, vaid mõistmist ja aktsepteerimist. Fännid avaldasid üldjuhul naisele toetust ja tunnustust ning kinnitasid, et ta pole kõiges selles üksinda.