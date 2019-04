Lõpuks tõestati, et kurikuulus Hollandi viljatusarst oli kümnete patsientide laste isa

Arst kutsuti esimest korda kohtusse kliinikus viljastatud laste ja nende vanemate kahtlustuste alusel 2017. aastal. Kohtunikud otsustasid, et DNA testid võib teha, kuid tulemused tuleb sulgeda kuni edasiste kohtuasjade lahendamiseni. Testid näitasid, et Karbaat oli oma Rotterdami lähedal asuvas kliinikus tõepoolest naisi viljastanud ning tulemused kinnitati selle aasta alguses kui Rotterdami kohus lubas andmed avaldada.

Üks lastest ütles, et suudab peale 11 aastat kestnud segadust lõpuks edasi liikuda, teades, et Karbaat oli tema isa. 49 last esindanud advokaat Tim Bueters ütles, et ta oli rahul, et kohtuasi peale aastatepikkusi vaidlusi lahenes ja lastele pakutakse kompensatsiooni. Karbaati kliinik suleti 2009. aastal ja mees suri kaks aastat hiljem 89-aastasena. Kliinik suleti andmete, analüüside ja doonorikirjelduste võltsimise tõttu. Samuti ületas Karbaat kliinikus lubatud kuue lapse piiri ühe doonori kohta.