2-aastane tüdruk näeb haiguse tõttu välja nagu rase

Veebruaris viisid Cleo vanemad ta haiglasse, sest tema kõht oli hakanud paisuma. Tüdruku vanemad Shannon Latham (23) ja Ryan Keenan (26) kahtlustasid, et see on tingitud hormoonide kõikumisest, millega oli tal probleeme ka minevikus olnud. Kui aga märtsis Cleo kõht valutama hakkas ja vanemad temaga uuesti haiglasse läksid, siis avastasid arstid, et midagi on siiski väga valesti. Uuringute käigus selguski, et tüdruku kõhus on hiiglaslik kasvaja. Kaks nädalat hiljem sai Cleo diagnoosi - kolmanda staadiumi neerupealise vähk.

«Ta nägi välja nagu rase ja ma muutusin üha murelikumaks,» ütles Cleo ema Shannon. «Kuna alguses arvati, et tegemist on hormoonide kõikumisega, siis tuli vähidiagnoos väga suure šokina,» lisas Shannon. Cleo ema sõnul on tüdruk olnud alati väga särav ja terve laps.

«Sa ei oska iial karta, et midagi sellist juhtub sinu enda lapsega. Nüüd kui see on juhtunud, siis tunnen ennast nii võimetuna. Soovin, et saaksin selle talt ära võtta, kuid paraku ma ei saa,» ütles Shannon. Cleo peab läbima veel kemoteraapia sessioone, enne kui arstid saavad teda opereerida ja kasvaja eemaldada. Paraku on isegi pärast operatsiooni tüdruku ellujäämisšansid väikesed – 25 kuni 35 protsenti. Lisaks on alati võimalus, et kasvaja naaseb.

«Hetkel peame lihtsalt säilitama positiivse ja rõõmsa meeleolu, sest see aitab ka Cleo näol naeratust hoida,» ütles Shannon. «Me üritame endale sisendada, et see on lihtsalt üks peatükk tema elust. Õnneks on ta ikka rõõmus laps ja tembutab haiglas ringi,» lisas Shannon. Kemoteraapia ajal on Shannoni sõnul Cleo tervis siiski halvem ning ta muutub normaalsest lapsest väga loiuks.

Shannoni sõnul aitab tütre haigusest rääkimine tal sellega toime tulla, sest ta saab selle endast välja lasta. «Kui ma olen üksi, siis suudan ainult nutta, sest halvad mõtted tikuvad ligi. Õnneks on Ryan mu kalju, kellele saan toetuda,» ütles Shannon.

Loodame, et kõik läheb hästi ja Cleo jääb võitluses vähiga peale.

