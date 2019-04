Galerii: sünnitusmaja sai annetajate abiga kõrgtehnoloogilise simulaatori

Sünnitusmaja lastearst ja Pelgulinna simulatsioonikeskuse juhataja Ervin Saik sõnas, et elutruu välimusega Super Tory® on vastsündinu simulaatorite seas tehnika viimane sõna.

«Uuele simulaatorile on võimalik teha kõiki meditsiinilisi protseduure nii, nagu neid tehakse päris vastsündinutele, kasutades seejuures igapäevatöös tarvitusel olevaid meditsiiniseadmeid. Kriitiliste seisundite lahendamist ja meeskonnatööd pidevalt harjutades saame selle abil end maksimaalselt ette valmistada olukordadeks, mil on vaja päästa elu,» selgitas Saik uue seadme vajalikkust.

Simulaator Super Tory® võimaldab harjutada vastsündinule veenitee rajamist, pleuradreeni paigaldamist, samuti südametöö, vererõhu ja kehatemperatuuri mõõtmist ning palju muud. Simulaatormannekeen imiteerib hingamist, silmade pilgutamist, suu avamist-sulgemist, käte ja jalgade liigutamist ning vastsündinu häälitsusi.

Kõrgtehnoloogilise seadme soetamiseks kasutati lisaks Lääne-Tallinna Keskhaigla vahenditele Colonna Heategevusfondi poolt kogutud raha, mis jäi üle 2017. aasta kampaaniast. Tookord kingiti sünnitusmajale vastsündinute elustamislaud.

Colonna Heategevusfondi nõukogu esimees Roberto de Silvestri: «2017. aasta heategevuskampaaniaga kogusime heade annetajate abiga oodatust kaks korda suurema summa – kokku 68 465 eurot. Meil on väga hea meel, et kampaania eesmärgiks seatud vastsündinute elustamislaua ostmisest üle jäänud summa on tänaseks samuti rakendust leidnud ning Pelgulinna sünnitusmajja on jõudnud väga vajalik vastsündinu simulaator.» Colonna on panustanud heategevusse juba alates 2013. aastast, tänaseks on erinevate kampaaniatega kogutud 210 000 eurot Eesti erinevate sünnitusmajade toetuseks. «Tänu hiljuti loodud Colonna Heategevusfondile jätkame kõige väiksemate ilmakodanike toetamist senisest veelgi pühendunumalt,» rääkis Silvestri.

Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfondi nõukogu liikme Ivo Kallasmaa sõnul teeb fondile suurt heameelt, et Colonna näol on tegemist ettevõttega, kes on pikaajaliselt panustanud fondi toetamisse ning tänu sellele on suudetud soetada märkimisväärselt tehnikat vastsündinute meditsiiniliste protseduuride parendamiseks. «Fondina näeme, et järjest enam on Eestis ettevõtteid, kes panustavad heategevusse ning siinkohal kutsume Colonna eeskujul ka teisi üles annetama, et Eestimaal sündivad lapsed saaksid tulla ilmale kaasajastatud sünnitusmajades,» sõnas Kallasmaa.