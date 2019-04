Onkoloogid murravad 3 rumalat müüti eesnäärmevähi ennetuse ja ravi kohta

Regionaalhaigla onkoloogi Indrek Oro sõnul on kõige tõenduspõhisem soovitus eesnäärmevähi ennetamiseks elada aktiivset suguelu. Alati võib soovitada ka tervislikult süüa-juua ning elada füüsiliselt aktiivset elu. Ometi kohtab nii vähiennetuses kui ka ravis uskumusi, mis arstidele muret teevad. Arstid tuletasid Regionaalhaigla ajakirjas meelde tõsiasju.

1. Tomat eesnäärmevähki ei enneta. Oro sõnul on räägitud, et tomatis leiduv aine lükopeen võib aidata eesnäärmevähki ennetada. «Paraku uuringud seda ei kinnita,» nentis ta. Lükopeen on antioksüdant ning tervisele mõeldes on alati mõistlik magusa mahla asemel tomatimahla juua, kuid ei maksa loota, et see vähki ära hoiab.

2. Taimne ei tähenda ohutut. Uroloog Elari Valgu sõnul ei ole olemas ühtegi uuringut, mis kinnitaks taimsete preparaatide toimet ja efektiivsust eesnäärmevähi ennetamisel. «Ometi võetakse sageli vastuvõtule mõni pudelike kaasa,» tõdes ta. Onkoloog Helis Pokker lausus, et inimesed on väga julged tarvitama internetist tellitud või kuskilt kaasa toodud n-ö taimnseid ravimeid, mille kohta adekvaatne info puudub, sageli on purkidel kirjad hieroglüüfides. «Ma väga loodan, et neis pole midagi ohtlikku, mis inimesi kahjustada võiks!»

Samas arstid pelgavad selliseid asju, sest ei tea kunagi, kuidas need «lisaravimid» mõjuvad koos arsti väljakirjutatud ravimiga. «Ei tasu pimesi enda kallal midagi proovida. See, et asi on looduslik, ei tähenda, et see on igati ohutu. Ka mitmed onkoloogias kasutatavad rakumürgid pärinevad taimedest, kuid kontrollimatu kasutamise korral võivad need inimest tõsiselt kahjustada või isegi surma põhjustada,» hoiatas Pokker.