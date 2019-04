Arst vastab: kas süüa muna toorelt, keedetult või praetult?

Töötlemata toorelt munade söömine on tema sõnul laialt levinud just sellepärast, et nõnda on võimalik saada munas sisalduvaid aineid naturaalses vormis, kuid ka töötlemata munavalge seedimine on kergem, kui termiliselt töödeldud muna seedimine, nentis Saadi. «Toorelt ja pooltoorelt mune võib süüa ainult juhul, kui olete kindel nende päritolus ja värskuses,» ütles arst. Sel juhul enne tarbimist tuleb kindlasti mune korralikult pesta soojas vees seebiga, lisas Saadi.

Kõige tervislikumad viisid on perearsti sõnul keetmine, pošeerimine ehk keetmine ilma munakooreta ja omleti tegemine ilma toidurasvade ega rammusat koort lisamata. «Praetud muna võib sisaldada kuni 50 protsenti rohkem rasva kui muul moel valmistatud muna,» nentis Saadi. «Pidage meeles, et muna on alles siis kasulik, kui on see värske - tavaliselt munade säilivusaeg on kuni 28 päeva ja neid on soovituslik siiski hoida kodustes tingimustes külmkapis,» lisas ta.