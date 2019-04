Suitsuisu võib peletada sellise lõhna nuusutamine

Sealjuures võib nuusutamist pidada isegi efektiivseks suitsetamisest loobumise strateegia osaks, selgus Ameerika psühholoogide liidu uuringust, edastas ScienceDaily. «Hoolimata mõningatest tagasilangustest on suitsetamisest loobumiseks ja suitsuisu leevendamiseks tekkinud aina uusi lähenemisi,» sõnas uuringu juhtivautor Michael Sayette Pittsburghi Ülikoolist. «Meeldivate lõhnade kasutamine, millega suitsetamisrutiin katkestada, võib olla uudne ja senisest erinev meetod suitsuiha vähendamiseks - selle tulemused on paljulubavad.»

Terves maailmas on suitsetajate osakaal viimase 50 aasta jooksul järk-järgult vähenenud ning praegugi on palju neid, kes tahaksid lõpetada. Kahjuks on tagasilangused väga sagedased ning teadlaste sõnul on vaja uusi lahendusi. Nad tegid katse 232 suitsetajaga, kes olid vanusevahemikus 18-55 eluaastat ning kel polnud soovi suitsetamist lõpetada. Nad ei kasutanud selleks ka mingit abivahendit. Neil paluti katse jaoks kaheksa tundi mitte suitsetada, kuid nad pidid kaasa võtma oma suitsupaki ja tulemasina.