6 peavalu põhjustajat, mil pole mingit pistmist stressi ega unega

Body&Soul portaal reastab mõned põhjused, mille tõttu peavalu tabab üsna ootamatult.

Ketodieedi alustamine. Peavalu võib olla üks kõrvalnähtus, kui hakkad sööma rohkelt rasva ning vähe süsivesikuid ning keha hakkab energiatootmiseks kasutama maksas tekkivaid ketokehi. Seda eriti juhul, kui toidulaud ei sisaldanud varem nii palju töödeldud liha kui nüüd. Kui leiad, et peavalu tekib just töödeldud lihatooteid (peekon, sink, salaami jm) süües, võiks need vahetada vähem töödeldud lihade vastu (maitsestamata ja marinaadita looma- ja linnuliha).

Pingelangus. Seljataga on stressirohke nädal, viimaks on aeg lõõgastuda – tõmbad diivanile teki alla kerra, kuid tekib peavalu. See ongi tuntud kui stressijärgne peavalu, mille tekkepõhjus pole päris selge. Arvatakse, et kui pärast pingelist perioodi langeb stressihormooni kortisooli tase, võibki see tekkida. Peale stressi vähendamise pole aga selle ennetamiseks suurt midagi teha.

Intensiivne treening. Kui pärast treeningut tekib peavalu, tuleb esmalt veenduda, et sa ei teinud endale trenni käigus viga. Kui oled tõsised asjaolud välistanud, on tõenäoliselt tegu pingutusega seotud peavaluga. Pea liigutamine intensiivse trenni käigus võib vererõhku tõsta, endorfiine vallandada ning veresooni laiendada, mis võib viia ka peavaluni. Seda võib ennetada korralik soojendus, üldiselt aga tuleb tegeleda pigem hiljem tagajärgedega ja võtta valuvaigistit.

D-vitamiini vaegus. Pikalt kestnud vitamiinipuudus võib teha luud ja lihased hellaks ning põhjustada valu kogu kehas, seega tasub sellist kummalist valu kogedes oma vitamiinitaset mõõta lasta. Kuna pea ja kaela ümbruse luud-lihased ei erine teistest, võib oletada, et D-vitamiini vaegus võib tekitada ka pingeid kaelas ning peavalu. Peavalu ise on samuti tavaline, lisaks võib vitamiinivaegusega kaasneda kestev väsimus.

Veganlusega alustamine. Kui suurtes kogustes liha söömine võib pea valutama panna, siis sama võib juhtuda ka liha menüüst välistades. Nimelt on peavalus vahel süüdi rauapuudus, seda on seostatud isegi migreenide ja menstruatsiooniaegsete peavaludega. Kui vegani toidulaud pole tasakaalustatud ning tal jääb rauaallikatest vajaka, on tõenäoliselt ka peavalud kiired tulema. Taimse raua allikaid (läätsed, kikerherned, teraviljad, lehtköögiviljad) tasub süüa koos C-vitamiini sisaldavate marjade-köögiviljadega, mis soodustavad raua imendumist.