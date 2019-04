Karulauguga sarnase piibelehe söömine võib lõppeda fataalselt

«Eelkõige on sel kevadel need kõned lapsevanematelt, kelle lapsed on õues kätte saanud silla või piibelehe taime ja seda siis närinud. Nende taimedega pole suuremat mürgistusohtu oodata, samuti uuritakse, mis saab siis kui laps on ära joonud maast vee, kus on olnud piibelehed või lumikellukesed, ka sellest mürgistusohtu ei ole,» rääkis terviseameti mürgistusennetuse keskuse juht Mare Oder.