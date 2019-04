HI-viirust kasutati «mullilapse» sündrooomi ravimiseks

Raske kombineeritud immuunpuudulikkus ehk SCID-sündroom on haruldane geneetiline haigus, mille tõttu lapse immuunsüsteem ei suuda ennast väliste haigustekistajate eest kaitsta. Tennessee haiglas tehtud katse tulemused avaldati ajakirjas New England Journal of Medicine. Ilma immuunkaitseta sündinud lastel on nüüd täielikult toimiv immuunsüsteem, vahendab BBC.