Le Vallikivi: ülekoormatud ja läbipõlenud arst on oht kõigile

19. märtsil allkirjastati hea tahte koostöölepe, milles lepiti kokku ühised eesmärgid ja tegevused, mida lähiaastatel hakatakse perearstiabi kättesaadavuse parandamiseks ellu viima. Üks väga oluline punkt ütleb, et perearsti nimistu optimaalne suurus on 1600 inimest.

Perearstide seltsi juht Le Vallikivi rõhutas, et kedagi ei hakata nimistutest välja viskama. 1600 on soovituslik suurus. «Arstid ja nende töövõime on erinevad,» rääkis ta. «Mõte on jätta rahule need nimistud, kus juba on see suurus käes, ja täita eelkõige neid nimistuid, kus on vähem inimesi.» Leppe kohaselt arvestab seda ka terviseamet, kes määrab arstita jäänud inimese nimistusse, kus on alla 1600 inimese.

Perearstidel õnnestus hiljuti seljatada terviseamet, kes nõudis tohtritelt, et nad rohkem patsiente vastu võtaks. Kuigi 1600 patsiendi piir pole määruses kirjas, ei kavatse arstid järele anda, kinnitas Le Vallikivi. FOTO: Remo Tõnismäe

«See on ka inimese enda huvides. Ta ei taha käia arsti juures, kes on surmani väsinud, läbipõlenud ja kel pole aega teda kuulata ega selgitusi jagada,» ütles Vallikivi. «Me ei räägi lihtsalt mugavusest, meeldivusest ja kättesaadavusest, vaid ka ohutusest. Ülekoormatud, läbipõlenud, väsinud arst on oht kõigile inimestele – oma patsientidele ja kolleegidele. Peame sellega tegelema.»

Inimeste hulk nimistus, kus perearst suudab tagada kvaliteedi, kättesaadavuse ning adekvaatse ravi, ongi Vallikivi sõnul 1600. «Kas sellest ka kinni peetakse? Leppel on nelja osapoole allkirjad ja ma loodan, et see pole niisama suusoojaks tehtud, et perearstide rahulolematust vaigistada,» ütles ta. Perearstid unistavad, et ühel päeval oleks 1600 sees ka perearstiabi lepingutes ja seaduses.

Vallikivi rääkis, et ministeerium on lubanud teha lihtsa tabeli, kus on kirjas, milliste piirkondade perearstikeskused võtavad patsiente juurde. Sellisel viisil võiks endale perearsti leida valdav osa otsijaid ja ülejäänutega peaks tegelema terviseamet.

«Selgelt tuleb eristada vajadust ja tahtmist – kõik inimesed ei saa käia televiisorites esinevate trendidoktorite juures,» ütles Vallikivi. «Meie oleme oma piirkonnas välja uurinud, kus on vabu kohti, ja meie poole pöördunud patsiente sinna edasi suunanud. Me pole arstidelt, keda soovitame, ega patsientidelt vihaseid kõnesid saanud.»