Allergoloog annab nõu, kuidas end õietolmuallergia korral kaitsta

Astma esinemisel ägenevad ka alumiste hingamisteede põletik ja süvenevad köha, vilistav hingamine, õhupuudus. Kaebusi põhjustab kevadel ja suvel puude ning taimede õietolm. Eestis on kõige sagedasemateks allergeenideks varaõitsevad puud (lepp, sarapuu, kask), heintaimed (sealhulgas timut) ja korvõielised (sealhulgas puju, võilill).

Allergia korral on alati esmaseks soovituseks vältida kaebusi põhjustavat allergeeni. Alati aga ei ole seda täielikult teha - siis on abiks mitmed efektiivsed ravimid allergiliste haiguste raviks. Esimese valikuna saab kasutada antihistamiinikume, mis on käsimüügis saadaval nii tablettide, silmatilkade kui ka ninaspreina.