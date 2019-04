Neuroloog selgitab: miks paneb sportimine vahel pea valutama?

«Spordiga seotud peavalud on täiesti olemas,» lausus Toomsoo. «Seitsme päeva kuni kolme nädalaga võib valu taanduda iseenesest. Peavalude krooniliseks muutumine või ravimite liigtarvitamise risk on aga samuti kõrge ning seepärast on õige diagnoos ja asjatundlik ravi igati põhjendatud.»

Arsti hinnangul on pingutustüüpi peavalu inimeste jaoks hirmutav ja selle pikemaajalisel esinemisel on tarvis kindlasti peavaluarsti või neuroloogi poole pöörduda, sest ravi on siin olemas. Kas sellisest peavalust on aga võimalik vabaneda? Mitte alati, kuid suuremal hulgal patsientidest küll, on Toomsoo kindel. Mitmed uuringud on tõendanud, et see saavutatakse keskmiselt kuni 4,5 kuuga, seega ei saa patsientidele lubada kohest leevendust.