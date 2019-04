Mida teha, kui kondoom jääb kehasse kinni?

Kui pärast vahekorda selgub, et kondoom on kadunud, tuleb ennekõike rahuneda. Tõenäoline variant on, et see on ikka veel naise tupes, edastab HuffingtonPost. Kui naine usub, et saab selle ise kätte, on oluline sel momendil lõõgastuda. «Kui tupelihased on pingul, on väga ebamugav sinna sõrme sisestada ning kondoomi välja õngitseda,» nentis günekoloog Alyssa Dweck. Kasuks võib tulla soe dušs või vann, mis aitaks nagunii lõõgastumisele kaasa. Seejärel tuleb veenduda, et käed on puhtad ja sõrmeküüned lühikesed ning nimetissõrmega tupe tagaseina kompida. Kui kondoom jääb näppu, üritage seda õrnalt välja tõmmata, juhendas günekoloog.

Kindlasti ei tohi selleks kasutada ühtki muud vahendit, näiteks pintsette. Sama ohtlikuks võib pidada ka pikki teravatipulisi sõrmeküüsi, millega on väga kerge end vigastada. Kuna vagiina piirkonnas on palju väikseid veresooni, veritseb see piirkond viga saades oluliselt rohkem. Kondoomi väljaõngitsemisega võib vajadusel aidata ka partner ning siis tuleb järgida samuti käte puhtuse ja lühikeste küünte reeglit.

Kui kondoom ei ole tupes «käeulatuses», ei maksa samuti paanikasse minna. On tõenäoline, et kondoom on sattunud emakakaela lähedale ning sõrmedega seda sealt tõesti välja ei kougi. Günekoloogi sõnul on see suhteliselt tavapärane nähtus ning tal endalgi tuleb vahel kaitsevahendit patsiendi tupest välja tõmmata. Argipäevadel tulekski murega pöörduda naistearsti poole, kes saab ehk teha kiire erakorralise vastuvõtu. Muul ajal on variant proovida ennekõike ise ning viimases hädas pöörduda EMOsse. Kondoomi eemaldamise protseduur sarnaneb pisut PAP-testile - selle käigus arst avab tupe ning eemaldab kaitsevahendi oma väikeste instrumentidega.

Kui kondoomil on õnnestunud kinni jääda pärakusse, kehtivad samad reeglid – esmalt lõõgastu ning seejärel proovi kondoomi sõrmedega kätte saada. Kui see ei õnnestu, võib lootma jääda sellele, et loodus teeb oma töö ning kaitsevahend väljub ühes soolte tühjendamisega, märkis kirurg Joseph Frankhouse. Kui see ei juhtu ka esimesel korral, siis teisel kindlasti. Kehasisene kondoom ei kujuta endast küll suurt terviseriski, kuid variant on selle väljutamiseks kasutada ka kergetoimelist kõhulahtistit. Kui ka see ei õnnestu, võib konsulteerida kolorektaalkirurgi või gastroenteroloogiga.