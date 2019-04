Toitumisnipp, millega hoiad kokku 100 kilokalorit päevas

Ajakirjas JAMA Pediatrics avaldatud uuringus leiti, et viiendik kuni 19-aastastest uuringus osalenud USA lastest ei tarbinud vett üldse ning need lapsed jõid kaks korda rohkem kilokaloreid magustatud jookidest kui vett joonud lapsed, vahendab Market Watch .

Umbes viiendik 8400 kaitseisikust vanuses 2–18 ei joonud üldse vett. Uurijad leidsid, et need lapsed ja noored tarbisid 93 kilokalorit rohkem ja 4,5 protsenti rohkem nende päevastest kilokaloritest tuli magustatud jookidest. Seda võrdluses kõigi lastega, kes jõid vett rohkem kui null milliliitrit.

Siiski ei leitud uuringus põhjuseid, miks lapsed magusaid jooke jõid või vett ei tarbinud. Ameerika südameliit soovitab 2–18-aastastel lastel juua kuni 250 milliliitrit magustatud jooke nädalas või vähem kui 25 grammi või kuus teelusikatäit lisatud suhkrut päevas. Nõuanne võiks kasu tuua ka täiskasvanutele, sest on näiteks leitud, et keskmine ameeriklane tarbib iga päev 20 teelusikatäit lisatud suhkrut päevas, mis annab varjatult juurde 320 kilokalorit. Suur osa sellest tuleb siirupi või magustaja kujul, mida lisatakse töödeldud jookidesse ja toitudesse. Hiljutine Ameerika südameliidu raport hoiatas, et päevas üle kahe magustatud joogi tarbimine seostub varase surmaga ning seda eriti naistel.