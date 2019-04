Naine rasestus vaatamata emakasisese vahendi kasutamisele ja kaotas teadmatusest peaaegu elu

Kolm kuud tagasi lõi keset seksi naise vaagnasse väljakannatamatu valu, vahendab Health24 . Järgnesid krambid alakõhus, vaginaalsed spasmid ja iiveldus. Ta tundis end nii halvasti, et suutis vaevu rääkida. Higi voolas mööda ta kõhtu ja selga ning ta oksendas kollast sappi. Õnneks oli haigla 20 minuti kaugusel.

Intensiivse valu tõttu kõhus ja vaagnas pidi Amy kaks korda katsetama, enne kui suutis anda uriiniproovi. Selle järgi sai selgeks, et ta on rase.

Kuna naisel oli emakasisene rasestumisvastane vahend, kahtlustas arst rebenenud emakavälist rasedust, mis pole enamasti elujõulised. Amy puhul oli rasedus vasakus munajuhas. See oli lõhkenud ja ta kõhuõõs täitus verega. Ta oli kaotanud poole oma verest, ta vererõhk oli eluohtlikult madal ja keha septilisest šokis. Vaja oli opereerida kohe, et eemaldada loode ja kõhtu jooksnud veri. Selle käigus kaotas Amy ka vasaku munajuha, aga on edaspidi ikkagi võimeline saama lapsi.