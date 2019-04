Terviseamet kutsub täiskasvanuid revaktsineerima

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Irina Filippova sõnul on lisaks laste õigeaegsele vaktsineerimisele oluline ka täiskasvanute organismi kaitsmine. «Peab arvestama, et kõik vaktsiinid ei paku eluaegset kaitset,» ütles Filippova. Selliste vaktsiinide hulka kuuluvad näiteks difteeria ja teetanuse liitvaktsiin, mida peaks uuendama iga kümne aasta tagant.

Vaktsineerida saab nii perearsti juures kui haiglas, arstikeskuses, nakkuskeskuses või vaktsineerimiskabinetis. Difteeria-teetanuse vaktsiin on täiskasvanutele tasuta, ülejäänute eest tuleb ise tasuda.

Maailma terviseorganisatsiooni WHO Eesti esinduse juht Marge Reinapi sõnul on vaktsineerimine on pika-aegne investeering nii täiskasvanute kui meie laste tervisesse ning heaolusse. «Vaktsiinid päästavad maailmas igal aastal miljoneid elusid, nende tulemusel väldime nakkushaiguseid ja nende tüsistusi, sealhulgas ka surmajuhte,» ütles Reinap.