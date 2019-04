See mineraalaine päästab vedelikupuudusest

Inimese keha koosneb ligikaudu 60 protsendi ulatuses veest, kirjutab Tervislik toitumine blogi. Sellest 40 protsenti leidub rakkudes (rakusisene vedelik), ülejäänud osa rakkudest väljaspool (rakuväline vedelik). Rakusisene vedelik koosneb peamiselt valkudest ja aminohapetest, rakuväline sisaldab aga rohkem ioone.

Toitumisnõustaja Reelika Õigemeel kirjeldas, et ioonid on imepisikesed aineosakesed, mis võivad reageerida vastavalt vajadusele ühe või teise aine osakesega, millega kaasneb reaktsioon. Piltlikult öeldes sisaldab rakuväline vedelik erinevaid aineosakesi (positiivse või negatiivse laenguga ioone), mida saab vastavalt vajadusele kasutada. «On olemas nii rakusisene kui ka -väline keskkond ja need kokku moodustavadki erinevate funktsioonidega kudesid, näiteks närvi- ja lihaskoed, mille edukaks toimimiseks on kaalium väga oluline,» lisas ta.

Rakusisese ja -välise vedeliku hulk sõltub kaaliumi- ja naatriumisisaldusest kehas. Kaalium on peamine elektrolüüt rakusiseses vedelikus ja kaaliumisisaldus määrab rakkude veesisalduse. Kaalium liigitub elektrolüütide hulka, sest sellel on omadus veega tugevalt reageerida ja see suudab juhtida elektrit. Tänu imepisikestele elektriimpulssidele töötabki meie närvisüsteem ehk närviimpulsid annavad ajust infot organitesse ja vastupidi.

Elektrolüüdid ehk kaaliumi ja naatriumi omavaheline tasakaal määrab ära inimese vedelikutasakaalu. Kui kehas on vett liiga palju, eritub lahjemat uriini, ja kui kehavedelikes muutub elektrolüütide kontsentratsioon liiga kõrgeks, saab aju janukeskus stimulatsiooni, mis viib janutunde tekkele ning neerudes väheneb vee eritumine.

Normaalsetes tingimustes on elektrolüütide arv sama nii rakusiseses kui ka -välises vedelikus ehk kehas valitseb tasakaal. Hea vedelikutasakaalu hoidmine on vajalik, et tervis korras oleks. Südame ja neerude hea tervis sõltub paljuski keha vedelikuhulgast. Piisav kaaliumihulk päästab keha vedelikupuudusest. Kaaliumirikaste toiduainete söömine ja piisav vedeliku tarbimine aitab säilitada head vedelikutasakaalu. See on eriti oluline siis, kui keha kaotab palju vedelikku, näiteks higistades või kõhulahtisuse korral.