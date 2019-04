Maailma esimene malaariavaktsiin päästab ligi pooled süsti saajatest

Aleksi Pance, Wellcome Trust Sanger Instituudi vanemteadur tõdes, et vaktsiin ei ole just muljetavaldavalt efektiivne. «Kuid on väga oluline meeles pidada, et 40 protsendine kaitse maailma kõige endeemilisemas osas, Aafrikas, on parem kui üldse mitte kaitset omada. Lõppkokkuvõttes on see ainus vaktsiin, mis meil praegu on, millel on mõningane tõhusus, ja selle välja arendamiseks on kulunud aastakümneid, nii et see on iseenesest hea uudis,» ütles Pance.