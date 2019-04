Kõrge vererõhk kimbutab üllatavalt paljusid Eesti koolipoisse

Tallinna kooliõed viisid esimese mõõtmise läbi 1.-4. aprillil ning kõrgenenud vererõhunäit leiti siis 180 õpilasel. 8.-18 aprillini toimunud kordusmõõtmiste ajal selgus, et vererõhunäit on üle normi 64 protsendil nendest, kellel tuvastati kõrgenenud vererõhk juba esimese mõõtmise ajal.

Hazinskaja sõnul proovitakse järgmisel aastal mõõtmised läbi viia juba enne südamekuud, et mõista, kas varasemal ajal, kui kerget närvilisust tekitavad eksamid ja kooli lõpetamine on kaugemal, on tulemus parem. «Teiseks, seoses eksamiteks ettevalmistusega oli raske õpilasi saada tagasi kordusmõõtmisele ja osad jätsidki tulemata, kuigi neil oli vererõhu näit korrast ära juba esimesel korral ja kordusmõõtmine oleks olnud oluline,» lisas ta.