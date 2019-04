Ettevaatust: mikrolaineahjus muna valmistamine saatis naise haiglasse

Doktor Nita Landry seletab, et tervet muna ei tasu kunagi mikrolaineahjus küpsetada, kuna selle sisemine rõhk tõuseb veelgi, viies muna plahvatuseni. Kui munakoor on eemaldatud, tohib seda aga mikrolaineahjus kuumtöödelda.

Laste põletuslaagris vabatahtlikuna töötanud doktor Jedidiah Ballard tõdeb, et on näinud palju mikrolaineahju kasutamisest tingitud põletusi. Mitte küll plahvatavate munade tõttu, ent on tüüpiline, et lapsed pillavad kiirelt ülikuumaks läinud toidu käte vahelt endale peale. «See on väga kurb, sest põletusest taastumine on väga vaevaline,» märgib mees.