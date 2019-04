Teadlane: kevadväsimust võib pidada väljamõeldud nähtuseks

Enamik kevadväsimust käsitlevaid kirjutisi põhineb inimeste kirjeldusel, et kevade saabumisel on nad loiumad, väsivad kiiremini, tahavad rohkem magada jmt, kirjutab Tartu Ülikooli teadlane Margus Lember ERR Novaatoris .

Usaldusväärsete uuringute puudumise tõttu võib aga nõustuda seisukohaga, et kevadväsimus on inimestele sobiv lahendus oma väsimustunde põhjendamiseks. Skeptikud väidavad koguni, et kevadväsimus on tervikuna inimeste endi poolt välja mõeldud nähtus ja et tegelikult pole väsimuse esinemisel vahet, millise aastaajaga on parajasti tegemist.