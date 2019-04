EMO õde rahustab: paari mürgise marja või taime söömisest ei maksa paanikasse minna

Roheline on nina mullast välja pistnud ning kohe paneb inimene oma nina sinna vastu ja asub taimede maitseomadusi avastama. Enim on avastajateks lapsed, kes maailmaga suu kaudu tuttavaks üritavad saada. Üldiselt lõpevad need avastamised õnnelikult – meie looduses lihtsalt lehe või õie näksimisest süsteemset mürgistust ei saa, kuigi tugevamalt ärritava mahlaga taimed (karuputked, näsiniin, toalill difenbahhia) võivad tekitada suu limaskestadel tugeva turse või isegi haavandid.

Ka juhuslikult näppu puutunud tundmatute marjadega pole erilist ohtu. 3-4 marja, isegi kui tegu mürgise liigiga, veel tervisekahjustust ei tekita, suuremate koguste puhul tuleks juba spetsialistiga nõu pidada. Siinkohal on oluline teada, mida, kui palju ja millises vanuses inimene sõi. Õigeaegselt reageerides võib aktiivsöe manustamisega mürgi imendumise peatada ja sellega ka sümptomite tekke ära hoida.

Olukorras, kus laps tuleb jooksuga, mari pihus, ema juurde ja teatab uhkelt, et sõi paar sellist juba ära, pole vaja paanikasse sattuda. Seda isegi juhul, kui peos muljutud marja järgi on raske kindlaks teha, millega oli tegu ja korjaja ei oska enam näidata, kust ta oma saagi leidis. Enamasti tekivad sellised hetked, kui laps on metsa marjule kaasa võetud ja askeldab pealtnäha turvalises kohas keset mustikavarsi, aga mustikate kõrval kasvab ka paar ussilakka ja pisut kaugemal on piibelehe ahvatlevad oranžid marjad.

Ja siis veel kukemarjad oma pikkade, justkui roheliste okastega kaetud okstega. Üldiselt võib sellises situatsioonis rahulikult oodata. Ussilakk ja piibeleht maitsevad märksa kehvemini kui mustikas või kukemari. Suurema koguse mürgimarjade söömisest annab alati esimese hoiatuse tunni kuni pooleteisega tekkiv seedehäire, nii et raskemad sümptomid salaja ligi ei hiili. Kui on põhjust kohe kahtlustada, et ussilakka koos mustikatega on söödud rohkem kui 3-4 marja, siis aitab juba varem mainitud aktiivsüsi.

Harilik kukemari. FOTO: Ilme Parik

Eksitus põhjustab mürgistusi

Tõsisem oht varitseb seal, kus söödavad ja mürgised taimed segi aetakse ja seetõttu mürgist taime toiduks tarvitatakse. Euroopas on peaaegu igal aastal mõni juhtum, kus karulaugu asemel on korjatud sügislille lehti ja seda on kas toorelt, hautatult või pestona toiduks tarvitatud. Kuna kolhitsiin on tugev rakumürk ja põhjustab hulgiorganpuudulikkust, kipub sellise toidu söömine lõppema halvasti. Karulaugu ja sügislille lehed on mõlemad küll pikliku kujuga, aga muidu üsna erinevad, ka pole sügislillel küüslaugust maitset ega lõhna.