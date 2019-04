6 põhjust, miks võib tekkida krooniline kõhukinnisus

Kõhukinnisus on sageli ärritatud soole sündroomi peamine sümptom. Ei ole ikka veel kindel, mis seda põhjustab ning seda võib olla ka keeruline diagnoosida. Kui kõhukinnisust põhjustab ärritatud soole sündroom, võib tekkida ka muid sümptomeid nagu kõhuvalu ja puhitus, mis vältavad pikemat aega või pärast teatud toidu söömist.

Hüpotüreoidism on seisund, mil kilpnääre ei tooda piisavalt kilpnäärmehormoone. Kui nende hormoonide kogus on ebapiisav, aeglustuvad organismi reaktsioonid, sealhulgas seedimine.

Kõhukinnisus on Parkinsoni tõve tavaline sümptom, kuna haigus kahjustab närvirakke, mis reguleerivad keha liikumist, sealhulgas seedesüsteemi. Parkinsoni tõbi on seotud ka neurotransmitter dopamiini puudumisega. See pidurdab liikumist kogu kehas ja võib muuta soole loiuks.